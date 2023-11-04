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Кардиохирург: Азербайджанцы все реже ездят за рубеж для проведения операций на сердце

Кардиохирург: Азербайджанцы все реже ездят за рубеж для проведения операций на сердце Кардиохирург: Азербайджанцы все реже ездят за рубеж для проведения операций на сердце
Здоровье
4 ноября 2023 г. 16:48
Кардиохирург: Азербайджанцы все реже ездят за рубеж для проведения операций на сердце

Сегодня азербайджанцы все реже ездят за рубеж для проведения операций на сердце.

Об этом в интервью Report заявил заслуженный врач Азербайджана, главный врач Центральной клинической больницы, почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, сердечно-сосудистый хирург, профессор Кямран Мусаев.

По его словам, это показатель доверия к врачам в стране. Доступность услуг в рамках обязательного медицинского страхования со временем сведет на нет число обращений пациентов за границу, считает специалист.

"Сегодня кардиология и сердечно-сосудистая хирургия в Азербайджане соответствуют мировым стандартам. Об этом я говорю со всей ответственностью, как человек много лет проработавший в этой области. Лишь небольшое число процедур и операций по тем или иным причинам не выполняются в нашей стране, в их числе и трансплантация сердца от донора", - сказал Мусаев.

Хирург выразил надежду, что в ближайшие годы в Азербайджане будет проведена трансплантация донорского сердца, поскольку в стране есть высококвалифицированные специалисты и специализированные центры.

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Musayev: "Ürək əməliyyatı üçün xaricə gedən azərbaycanlıların sayı kəskin azalıb"

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