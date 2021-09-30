Карантинная больница в Джалилабаде возобновила прием всех пациентов

Джалилабадская центральная районная больница, работавшая в особом режиме для лечения пациентов с COVID-19, возобновила прием больных с различными заболеваниями, передает Муганское бюро Report.

Джалилабадская центральная районная больница, работавшая в особом режиме для лечения пациентов с COVID-19, возобновила прием больных с различными заболеваниями, передает Муганское бюро Report.

С первых дней пандемии стационар принимал только больных коронавирусом. Медучреждение несколько раз возвращалось к привычной работе, однако впоследствии, в связи с ростом числа зараженных коронавирусом вновь стало принимать только больных COVID-19. Остальные пациенты направлялись в близлежащие медицинские учреждения.