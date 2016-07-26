Каковы основные причины "отравления арбузом"?

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Во многих случаях, не выяснив причину отравления, говорят, что отравление произошло из-за арбуза".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, если человек, думает, что отравился арбузом, это не означает, что это на самом деле так: "Во многих случаях человек, обратившийся в больницу по поводу желудочно-кишечного расстройства, не учитывая другую пищу, отмечает, что употреблял арбуз. А арбуз мог быть просто последней едой, которую он принимал. Но это не означает, что он за целый день ел только арбуз. Больные не называют другие продукты, которые они употребляли. Иногда при изучении состояния больного, уверяющего, что отравился арбузом, выясняется, что он отравился от ранее принятой им несвежей еды. Употребление арбуза просто ускоряет отравление. Во время приема в пищу арбуза в желудке и кишечнике увеличивается жидкость, что наряду с полезной пищей ускоряет и всасывание вредных бактерий. Поэтому во многих случаях проблема возникает после употребления арбуза".

Завотделом отметил, что арбуз не может быть причиной бактериальных отравлений: "В арбузе нет бактерий. Необходимо учитывать наличие других факторов. Иногда люди съедают часть арбуза, а другую часть хранят в холодильнике. После приема пищи съедают холодный арбуз, что в итоге приводит к поносу. Значит проблема заключается не в арбузе, а в неправильном соблюдении рациона".