О нас

Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?

Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью? Большинство людей время от времени жалуются на горечь во рту, изжогу и отрыжку. Обычно люди стараются перетерпеть эти симптомы, поскольку они не особо влияют на качество жизни, либо временно соблюдают диету. Однако в некоторых случаях гастроэзофагеальная
Здоровье
1 марта 2023 г. 15:37
Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?

Большинство людей время от времени жалуются на горечь во рту, изжогу и отрыжку. Обычно люди стараются перетерпеть эти симптомы, поскольку они не особо влияют на качество жизни, либо временно соблюдают диету. Однако в некоторых случаях гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) может привести к серьезным осложнениям, либо даже быть опасной для жизни.

Как сообщает Report, гастроэнтеролог филиала Baku Medical Plaza Center Севда Агаева является первым врачом, изучившей частоту возникновения рефлюксной болезни в Азербайджане. Результаты ее исследования скоро будут опубликованы в самом известном турецком журнале по гастроэнтерологии.

Агаева объяснила механизм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и поделилась результатами своего исследования.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, вызванных различными факторами окружающей среды, диетой, генетикой и стрессом. При ГЭРБ происходит заброс содержимого желудка обратно в пищевод, вызывая при этом его повреждение. К факторам риска можно отнести низкий тонус нижнего сфинктера пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, прием лекарств и беременность.

Национальная кухня Азербайджана, в которой преобладают жирные блюда, употребление горячих напитков, распространение фастфуда и вредных привычек, увеличение среднего веса и факторы стресса являются основными факторами распространения ГЭРБ.

В работе изучается частота встречаемости заболевания среди населения, выявление факторов риска и его профилактика.

Исследование было основано на анкетировании, у 22,7% населения был диагностирован ГЭРБ, то есть каждый 4-й человек периодически жалуется на симптомы болезни. Заболевание чаще распространено среди женщин, чем среди мужчин.

Кроме того, еще одним фактором, влияющим на распространенность рефлюкса, является индекс массы тела. Согласно исследованиям, симптомы этой болезни чаще встречаются у людей с избыточным весом и ожирением. Тем не менее интересно, что среди людей с недостаточным весом также наблюдается большое число тех, кому поставлен такой диагноз.

У близких родственников (первой степени родства) с рефлюксной болезнью подобные симптомы наблюдаются в 9 раз чаще, чем у тех, у кого в семье страдающих ее не было.

Уровень образования и занятость не влияют на распространение болезни. Между тем, семейное положение влияет на частоту симптомов, в частности, она менее распространена среди одиноких, а наиболее часто встречается среди разведенных и овдовевших, что может быть связано с тем, что они старше и имели больше сопутствующих заболеваний.

Самое главное, исследование показало значительное влияние стресса на распространение заболевания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке What percentage of population of Azerbaijan suffers from gastroesophageal reflux disease?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin neçə faizi qastroezofageal reflüks xəstəliyindən əziyyət çəkir?

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna direktor təyin edilib
Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna direktor təyin edilib
1 Mart , 2023 14:26
Azərbaycan əhalisinin neçə faizi qastroezofageal reflüks xəstəliyindən əziyyət çəkir?
Azərbaycan əhalisinin neçə faizi qastroezofageal reflüks xəstəliyindən əziyyət çəkir?
1 Mart , 2023 14:06
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Naxçıvana gedib
Fotoİcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Naxçıvana gedib
1 Mart , 2023 10:17
Ağalı kəndinə növbəti mərhələdə köçürülən ailələr müayinə edilib
Ağalı kəndinə növbəti mərhələdə köçürülən ailələr müayinə edilib
1 Mart , 2023 09:53
Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru vəzifəsindən azad edilib
Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru vəzifəsindən azad edilib
28 Fevral , 2023 21:40
Azərbaycanda koronavirusa 33 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb
Azərbaycanda koronavirusa 33 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb
28 Fevral , 2023 19:23
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
28 Fevral , 2023 19:23
Azərbaycan-Kuba dostluq klinikası açıla bilər
FotoAzərbaycan-Kuba dostluq klinikası açıla bilər
28 Fevral , 2023 17:55
İcbari tibbi sığortaya qoşulan özəl xəstəxanaların sayı 115-ə çatdırılıb - SİYAHI
İcbari tibbi sığortaya qoşulan özəl xəstəxanaların sayı 115-ə çatdırılıb - SİYAHI
28 Fevral , 2023 15:14
Bərdədə nöqsanlar aşkarlanan şadlıq evinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
Bərdədə nöqsanlar aşkarlanan şadlıq evinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
27 Fevral , 2023 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi