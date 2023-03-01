Какой процент населения Азербайджана страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?

Большинство людей время от времени жалуются на горечь во рту, изжогу и отрыжку. Обычно люди стараются перетерпеть эти симптомы, поскольку они не особо влияют на качество жизни, либо временно соблюдают диету. Однако в некоторых случаях гастроэзофагеальная

Большинство людей время от времени жалуются на горечь во рту, изжогу и отрыжку. Обычно люди стараются перетерпеть эти симптомы, поскольку они не особо влияют на качество жизни, либо временно соблюдают диету. Однако в некоторых случаях гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) может привести к серьезным осложнениям, либо даже быть опасной для жизни.

Как сообщает Report, гастроэнтеролог филиала Baku Medical Plaza Center Севда Агаева является первым врачом, изучившей частоту возникновения рефлюксной болезни в Азербайджане. Результаты ее исследования скоро будут опубликованы в самом известном турецком журнале по гастроэнтерологии.

Агаева объяснила механизм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и поделилась результатами своего исследования.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, вызванных различными факторами окружающей среды, диетой, генетикой и стрессом. При ГЭРБ происходит заброс содержимого желудка обратно в пищевод, вызывая при этом его повреждение. К факторам риска можно отнести низкий тонус нижнего сфинктера пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, прием лекарств и беременность.

Национальная кухня Азербайджана, в которой преобладают жирные блюда, употребление горячих напитков, распространение фастфуда и вредных привычек, увеличение среднего веса и факторы стресса являются основными факторами распространения ГЭРБ.

В работе изучается частота встречаемости заболевания среди населения, выявление факторов риска и его профилактика.

Исследование было основано на анкетировании, у 22,7% населения был диагностирован ГЭРБ, то есть каждый 4-й человек периодически жалуется на симптомы болезни. Заболевание чаще распространено среди женщин, чем среди мужчин.

Кроме того, еще одним фактором, влияющим на распространенность рефлюкса, является индекс массы тела. Согласно исследованиям, симптомы этой болезни чаще встречаются у людей с избыточным весом и ожирением. Тем не менее интересно, что среди людей с недостаточным весом также наблюдается большое число тех, кому поставлен такой диагноз.

У близких родственников (первой степени родства) с рефлюксной болезнью подобные симптомы наблюдаются в 9 раз чаще, чем у тех, у кого в семье страдающих ее не было.

Уровень образования и занятость не влияют на распространение болезни. Между тем, семейное положение влияет на частоту симптомов, в частности, она менее распространена среди одиноких, а наиболее часто встречается среди разведенных и овдовевших, что может быть связано с тем, что они старше и имели больше сопутствующих заболеваний.

Самое главное, исследование показало значительное влияние стресса на распространение заболевания.