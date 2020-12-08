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Какие органы могут быть взяты у живого донора для трансплантации?

Какие органы могут быть взяты у живого донора для трансплантации? В Азербайджане опубликован список органов, которые могут быть взяты у живого донора с целью трансплантации.
Здоровье
8 декабря 2020 г. 20:57
Какие органы могут быть взяты у живого донора для трансплантации?

В Азербайджане опубликован список органов, которые могут быть взяты у живого донора с целью трансплантации.

Как сообщает Report, об этом говорится в законе “О донорстве органов и тканей человека и трансплантации”, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Закон гласит, что с целью трансплантации от живого донора могут быть взяты только одна почка, одна доля легких, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Canlı donordan transplantasiya məqsədilə hansı orqanlar götürüləcək?

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