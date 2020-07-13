Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report c доктором медицинских наук,профессором, академиком РАЕН Григорием Флаксом

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report доктор медицинских наук,профессор, академик РАЕН, 1-ый заместитель директора медицинского института непрерывного образования при МГУПП Григорий Флакс рассказал о симптомах коронавируса, достоверности тестов на выявление СOVID-19.

-На данный момент проводится массовое тестирование населения на коронавирус. Какие методы тестирования наиболее точные в процентном соотношении? Чем результат анализа крови на коронавирус отличается от ПЦР-диагностики?

-Согласно руководству ВОЗ, анализы на вирус SARS-CoV-2 должны проводиться:

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции, который позволяет обнаружить даже очень небольшое количество генетического материала (РНК) вируса в биологическом материале человека.

Предпочтительно брать мазок из ротоглотки или носоглотки, потому что в крови вирусов меньше.

В лаборатории с уровнем биологической безопасности 2 (BSL-2). Всего существует четыре уровня безопасности. На первом уровне требования минимальные, на четвертом — самые строгие.

Однако в последнее время появились ИФА тесты (иммуноферментный анализ -ред.) гармонично дополняя ПЦР методику. IgM-антитела - самые ранние антитела, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса и указывают на то, что заболевание протекает на данный момент. IgG-антитела вырабатываются позже и остаются надолго. Это говорит о формирующемся иммунитете и о том, что пациент переболел. Данная методика также не является 100% результатом.

Поэтому для правильной и супердостоверной диагносткии COVID-19 следует производить три вида лабораторных анализов ПЦР, Ig M и Ig G. Интерпретацию этих исследований проводит врач в комплексном применении с другими методами диагностики. Хочу также подчеркнуть что комбинация этих трёх исследований лабораторной диагностики даёт возможность поставить диагноз практически в 100% случаев.

-На какой стадии заболевания анализ показывает болезнь? Есть случаи, когда ПЦР даёт отрицательный ответ, а потом по другим симптомам, в том числе после КТ ставится диагноз коронавирус.

-Наличие иммуноглобулина М (IgM) говорит о том, что пациент болен коронавирусной инфекцией. Если мы параллельно еще делаем ПЦР-диагностику, то это будет практически 100%-ная достоверность того, что данный пациент болеет COVID-19.

Так как достоверность ПЦР равна 70%, возможен ложноотрицательный ответ. Здесь на помощь к врачу приходят данные клинического обследований, то есть наличие температуры, боли в суставах, проявления интоксикации, слабость, апатия, потеря вкусовых ощущений и многое другое, связанное с клиническими проявлениями СOVID-19. Также коронавирус может начинаться с появления герпеса, васкулитов и других патологий кожи, поэтому мы должны в своей диагностике очень четко понимать, что очень важно следить за клиническим состоянием пациента и проводит компьютерную томографию легких, потому что это заболевание поражает, в первую очередь, легкие.

-При каких симптомах нужно обязательно сдать тест на коронавирус или сделать КТ? Стоит ли это делать при простом недомогании и температуре, например, 37,5? Как не упустить момент?

-Небольшое повышение температуры, покашливание, насморк, боли в горле, - это все говорит о том, что у пациента может быть коронавирус. Сегодня мы знаем, что в основе коронавирусной пневмонии лежит не только воспаление, но и синдром ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания - ред). То есть вопрос коагулограммы играет важное значение. Также при СOVID-19 необходимо применять антигоагулянты - препараты, разжижающие кровь, потому что одно из осложнений связано с наличием тромбозом и всевозможных поражением сосудов. Всем пациентам необходимо сдать анализ на ПЦР, коагулограмму и сделать КТ.

Чтобы не упустить момент, нужно проходить полное обследование и при самых слабых симптомах сразу же обращаться за медицинской помощью.

