Как защититься от солнечного удара?

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Солнечному удару подвержены все люди. Однако в группу риска попадают в основном дети до 5 лет и люди старше 65 лет. Люди с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хроническими заболеваниями и люди, работающие на открытом воздухе, больше подвержены солнечному удару". Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом неврологии научно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Дилара Халилова.

По ее словам, солнечный удар - это состояние, возникающее вследствие продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей на открытые участки головы: "Солнечный удар в основном возникает в летний период при длительном пребывании с непокрытой головой под прямыми солнечными лучами. В результате воздействия солнечных лучей увеличивается кровоток в головном мозге, вследствие чего нарушается кровообращение".

Д.Халилова отметила, что основными проявлениями солнечного удара являются резкая головная боль, головокружение, утомляемость, общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела выше 40 градусов, покраснение и высыхание кожи, учащенный пульс, нарушение сердечного ритма, учащенное и поверхностное дыхание, шум в ушах, в тяжелых случаях - судороги и нарушение сознания.

Отметим, что солнечные удары классифицируют по степени тяжести как легкие, средние и тяжелые: "При солнечном ударе пострадавшего необходимо переместить в прохладное место, придать горизонтальную форму с приподнятой головой, снять тесную одежду, дать выпить холодной воды, приложить холодные компрессы к тем местам, где крупные кровеносные сосуды проходят близко к поверхности тела: ко лбу, к подмышечным впадинам и т.д. При судорогах и, нарушении сознания требуется медицинская помощь. Для профилактики в жаркие дни рекомендуется не находиться под солнцем с 11:00 по 18:00, а также одевать одежду из светлых и натуральных материалов, надевать головные уборы, и самое главное, принимать большое количество жидкости".