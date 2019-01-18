Как защитить детей от гриппа зимой? - РЕКОМЕНДАЦИЯ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Из-за зимнего месяца распространение острых респираторных вирусных инфекций в основном наблюдается среди младенцев, потому что у более взрослых детей сопротивляемость организма относительно выше. На сегодняшний день не зафиксировано каких-либо случаев осложнений у детей".

Об этом Report сказала педиатр учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, доцент кафедры детский заболеваний Ульвия Гаджиева.

По ее словам, в последние дни наблюдается рост распространения среди малолетних детей острых респираторных вирусных инфекций: "Это нормально, в зимний сезон наблюдается резкая смена погодных условий. В стране нет никаких опасных случаев, все в порядке. Обычно в осенне-зимний сезон среди детей наблюдаются ОРВИ".

Педиатр отметила, что каждому вирусу присущи свои особенности течения болезни: "К каждому больному нужен индивидуальный подход. Самое главное, советуется принимать большое количество жидкости. Нельзя принудительно кормить ребенка. Если температура больного 38 и выше, можно использовать жаропонижающие препараты. Затем следует позвать врача. При температуре ниже 38 градусов давать лекарства нельзя. Если у ребенка начались судороги, на это следует обратить внимание".

Врач предупредила, что родители не должны самовольно использовать антибиотики.

Специалист подчеркнула, что при наличии температуры у детей не следует накрывать их толстым одеялом: "Есть два вида лихорадки – красная и белая. Белая опаснее. Во время красной лихорадки горячими бывают руки и лоб. Порой родители пропускают этот момент, и руки и ноги ребенка начинают холодеть. Это переходит в белую лихорадку, т.е. в запоздалый период. Я бы посоветовала родителям, в первую очередь, измерять температуру, если они увидят, что поведение детей изменилось. Температуру нужно измерять конкретно термометром, а не делать это на ощупь".

У.Гаджиева также прокомментировала аудиозапись, распространенную минувшим днем в соцсетях, о заражении детей "свиным гриппом" по воздуху: "Это не укладывается ни в какую логику. Невозможно локализовать распространение вируса по воздуху. Это просто смехотворные мысли".