Как влияет коронавирус на организм переболевших

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о последствиях коронавируса, которые остаются у тяжелобольных после выздоровления.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

По словам биолога, COVID-2019 негативно влияет на легкие и мозг. Даже выписавшиеся пациенты жалуются потом на одышку, усталость и туман в голове.

Баранова отметила: теперь очевидно, что новый вирус способен вызывать нейровоспаление. Особенно явно это проявляется у пожилых людей в виде спутанного сознания и дезориентации.

Длительность последствий коронавируса пока не установлена. Однако биолог пояснила, что они появляются только у пациентов, которые перенесли самую тяжелую форму, и то не у всех.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.