Как уберечься от пищевых отравлений?

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AGTA) подготовили обучающий видеоматериал о пищевых отравлениях.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AGTA) подготовили просветительский видеоматериал, направленный на предупреждение пищевых отравлений.

Как сообщает Report, пропагандируя здоровое питание, авторы разъясняют, что может вызвать пищевое отравление и что следует делать, чтобы предотвратить его.

Также дана статистика пищевых отравлений в Азербайджане, соседних странах и в целом мире.

В видеоматериале сотрудники AGTA, Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов и врач-токсиколог поделились 5 "золотыми" правилами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу.

Обучающее видео о пищевых отравлениях, подготовленное в рамках проекта "Qidam", рассчитано на все возрастные категории.