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Как уберечься от пищевых отравлений?

Как уберечься от пищевых отравлений? Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AGTA) подготовили обучающий видеоматериал о пищевых отравлениях.
Здоровье
4 октября 2022 г. 17:06
Как уберечься от пищевых отравлений?

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AGTA) подготовили просветительский видеоматериал, направленный на предупреждение пищевых отравлений.

Как сообщает Report, пропагандируя здоровое питание, авторы разъясняют, что может вызвать пищевое отравление и что следует делать, чтобы предотвратить его.

Также дана статистика пищевых отравлений в Азербайджане, соседних странах и в целом мире.

В видеоматериале сотрудники AGTA, Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов и врач-токсиколог поделились 5 "золотыми" правилами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу.

Обучающее видео о пищевых отравлениях, подготовленное в рамках проекта "Qidam", рассчитано на все возрастные категории.

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