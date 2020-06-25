TƏBİB: Как специалист, я не могу назвать определенное лекарство

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“Мы намерены осуществлять наблюдение на дому только за гражданами с небольшими симптомами, у них не будет необходимости в специальном лечении. К сожалению, сегодня во всем мире не существует специфического лечения вируса. Используемые нами лекарственные препараты предусмотрены исключительно для устранения симптомов. Как специалист, я не могу назвать какое-то лекарство, иначе оно закончится в аптеках".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Если симптомов нет, нет необходимости в использовании лекарств. Учитывайте, что у лекарства есть столько же вреда, сколько и пользы. Прием лекарств без назначения и контроля врача может привести к серьезным последствиям", - сказала она.