Как преодолеть стресс в условиях пандемии

Как и все прочие значимые негативные процессы глобального масштаба, пандемия спровоцировала у людей повышение уровня тревожности

Как и все прочие значимые негативные процессы глобального масштаба, нынешняя пандемия коронавируса спровоцировала у людей повышение уровня тревожности.

Как передает Report, существуют некоторые общие рекомендации, позволяющие легче перенести сложившуюся с COVID-19 ситуацию, снизить уровень тревоги и помочь сохранить психическое здоровье.

В первую очередь следует ограничить количество читаемой и просматриваемой информации о ситуации с коронавирусом.

Во-вторых, строгое соблюдение медицинских рекомендаций и правил личной гигиены придаст уверенность в состоянии защищенности.

В текущей ситуации очень важно создать себе определённость и постоянство в том, что вы можете контролировать. Например, можно составить расписание, чтобы у вашего дня была структура. Даже если вы вынуждены работать из дома в связи с распространением коронавирусной инфекции важно соблюдать режим. Вставайте и ложитесь в одно и то же время, соблюдайте регулярную сбалансированную диету, каждое утро готовьтесь к предстоящему дню, надевайте дневную одежду.

Избегайте дневного сна или сдвигов в цикле сна, избегайте чрезмерного употребления алкоголя и кофеина, а также следует не делать вещи, о которых вы можете пожалеть (например, чрезмерные покупки в интернете). При этом необходимо поддерживать физическую активность даже в небольших помещениях — не сидеть больше 30 минут подряд, чаще вставать, делать разминки, ходить по периметру комнаты, маршировать на месте и не сидеть, разговаривая по телефону. Во время беседы лучше ходить по дому или хотя бы просто стоять.

Занимайтесь делами, которые помогут отвлечь мысли от ситуации и улучшить настроение. Например, вы можете слушать музыку, смотреть любимые фильмы, учиться на дому, рисовать, готовить вкусную еду и наслаждаться ей, читать книги, играть в настольные игры, заниматься йогой, домашней уборкой и выращиванием рассады.

Применяйте регулярно практику благодарности. Во времена неопределенности практика благодарности может помочь вам быть в контакте с моментами радости, полноты жизни и удовольствия. Каждый вечер посвятите время размышлениям о том, за что вы сегодня благодарны.