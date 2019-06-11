Как правильно питаться летом?

"Летом важно употреблять много фруктов и овощей".

Об этом в заявлении Report сказал врач-диетолог Фуад Меджидов.

По его словам, необходимо исключить из рациона фрукты и овощи, выращенные зимой: "Наша база минеральных веществ и витаминов истощается зимой, так как в этом сезоне мы чаще болеем. Весной мы должны восстановить утраченную базу минералов и витаминов. Прежде всего, необходимо использовать зелень и морковь. Вы можете использовать их как в салатах, так и в блюдах. Помидоры, перец, баклажаны, огурцы, портулак, шпинат и латук должны использоваться в изобилии. Это источники витамина С. Из фруктов и ягод следует употреблять те, которые богаты витамином D - арбуз, дыню, клубнику, алычу и ягоды тутовника".

Врач отметил, что летом многие любят есть жареные блюда и шашлыки на пляже и пикниках: "Я бы посоветовал им вместо этого использовать больше овощей. Не советую колбасу, поскольку это переработанное мясо, поэтому лучше есть само мясо. Или используйте колбасы производства известных компаний".

По словам диетолога, нельзя употреблять сладкие, газированные освежающие и энергетические напитки: "Представьте, что пьете воду с сахаром. Во-первых, это вредно, во-вторых, вырабатывает привычку, в-третьих, нарушает обмен веществ. Лучшим решением являются домашние фруктовые соки. Компот должен быть приготовлен без сахара. Вместо сахара можно добавить корицу. Компот можно приготовить из яблок, лимона, корицы, гвоздики, черного перца, имбиря. Если корица не нравится, можно ее не добавлять. Сахар - наш враг номер один, враг и для печени, и для всего организма. Человеческая печень - химическая "фабрика", способная вырабатывать из углеводов жиры.

Мамы пусть тоже не ленятся и дают детям свежие фруктовые соки или домашние компоты без добавления сахара. Например, если добавить в воду клубнику, алычу, яблоки, лимон, получится отличный компот. Выражение "Летом нужно пить чай" - ложное. Чай, кофе содержат кофеин. Нужно пить воду, в сутки необходимо выпивать 30-35 граммов воды на каждый килограмм веса".