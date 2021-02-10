Как пользоваться электронной услугой в связи с вакцинацией?

С 8 февраля в Азербайджане в соответствии со “Cтратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы” началась вакцинация лиц в возрасте 65 лет и старше.

С 8 февраля в Азербайджане в соответствии со “Cтратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы” началась вакцинация лиц в возрасте 65 лет и старше.

Как сообщает Report, для вакцинации этих лиц в порядке очередности запущена электронная услуга под названием "COVID-19 vaksin randevu".

Граждане должны на сайте https://randevu.its.gov.az/ выбрать услугу "COVID-19 vaksin randevu". Затем в открывшемся окне ввести номер удостоверения личности и FİN код, а затем нажать на кнопку "Подтвердить". После этого гражданин должен выбрать из представленного списка пункт прививки, дату и время приема, а также ввести номер своего мобильного телефона. После завершения процесса на мобильный телефон гражданина придет сообщение о регистрации очереди. В сообщении указывается дата, время и место введения первой дозы вакцины. Если гражданин захочет изменить время или пункт прививки, он должен будет пройти повторную регистрацию.

Ниже представлена видеоинструкция прохождения регистрации.