​Как питаться летом? – Советы диетолога

"Каждому сезону присущ свой рацион. В летние месяцы необходимо принимать больше жидкости и отдавать предпочтение питанию продуктами, содержащими воду".

Об этом Report заявила врач-диетолог Азербайджанского медицинского университета Лейла Зульфугарлы.

По ее словам, к этим продуктам относятся фрукты, овощи, зелень и ягоды:

"Май-август - сезон ягод. Их нужно потреблять в большом количестве. В то же время солнце дает нам некоторые витамины, которые тоже необходимо получать. Витамин D влияет на гормональную систему организма, увеличивая количество серотонина в крови. Люди весело проводят время летом, что способствует избавлению от лишнего веса. Учитывая это, следует отдавать предпочтение продуктам, ускоряющим детоксикацию”.

Л.Зульфугарлы отметила благотворное влияние рыбных продуктов на организм человека. По ее словам, убеждение многих людей в том, что летом нельзя есть рыбу не более, чем миф:

"На самом деле, рыбу можно есть в любое время года. Рыбные продукты содержат множество необходимых организму витаминов. Также необходимо принимать солнечные ванны и кислородную терапию. К запрещенным продуктам относятся: фастфуд, газированные напитки, искусственные продукты и энергетические напитки. Летом возрастает спрос на энергетические напитки, что вызвано потерей жидкости организмом. Летом организм теряет много жидкости и, чтобы восполнить утрату, люди часто потребляют напитки. Порой они прибегают и к энергетическим напиткам. Те, кто употребляют энергетические напитки, словно попадают в лабиринт. Возникает зависимость. Зависимость от энергетических напитков - плохая привычка".

По словам диетолога, избавиться от этой зависимости поможет минеральная вода: "Мы потребляет воду не только для того, чтобы утолить жажду. Вода, как известно, расщепляет еду. Все химические реакции в организме происходят при участии воды. Вообще, витамины в организме расщепляются под воздействием воды и жиров. Витамины, растворяющиеся в воде, это витамины, в которых мы нуждаемся ежедневно. Вода необходима организму также для вывода токсинов. Посредством ежедневного приема воды мы получаем кальций, магний и другие важные витамины. Однако кипяченая вода - мертвая вода. В ее составе нет витаминов, столь необходимых нашему организму. Нужно потреблять проверенную столовую воду, отфильтрованную, а значит, не содержащую микроорганизмов".