Как отличить стресс от простуды

Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета.

Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета.

Как передает Report, об этом рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

Симптомы стресса часто могут быть похожи на простуду. При этом нужно понимать, что раздражителем, вызывающим стресс, может быть не только какая-то ситуация. Это может быть смена часовых поясов, любое изменение внешней среды. Организм реагирует по-разному, в том числе могут проявиться симптомы, похожие на разные болезни, пояснила Хвингия.

"Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется. Такое же состояние бывает, когда начинается грипп. Очень часто мы можем наблюдать симптоматику, свойственную конъюнктивиту. При внезапном сильном стрессе может повыситься сахар в крови - симптом, как при сахарном диабете. При хроническом стрессе могут быть и аллергические проявления", - отметила нейропсихолог.

Одно из проявлений стресса - термоневроз, когда повышена температура тела.

"Это может быть заболевание органического характера, когда в результате каких-то травм нарушается терморегуляция - сигналы не проходят между нужными зонами мозга. Другой вариант - на фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии, когда температура постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", - добавила собеседница радио.