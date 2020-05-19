Как карантин повлиял на вес людей - ОПРОС

Российская компания Alpari провела исследование и выяснила, сколько людей набрали вес во время самоизоляции, а сколько, наоборот, улучшили свою форму благодаря правильному питанию и тренировкам.

Как сообщает Report, финансовая компания Alpari провела исследование среди партнеров, сотрудников и клиентов в странах СНГ и получила следующие результаты.

Из опроса следует, что женщины более чем в два раза реже набирали вес, чем мужчины, а то и вовсе теряли килограммы. Судя по всему, самоизоляция прибавила домашних дел и в целом увеличила физическую нагрузку на женщин.

Большинству женщин, принявших участие в опросе, удалось сохранить свой вес на прежней отметке, а вот 65 % опрошенных мужчин, наоборот, прибавили в весе.

Опрос проводился в апреле 2020 года, данные сопоставлялись с мартом 2020 года.