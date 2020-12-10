Как изменилась продолжительность жизни людей за 20 лет

За последние 20 лет продолжительность жизни людей в среднем увеличилась на 6 лет, при этом значительно выросла смертность от неинфекционных заболеваний.

За последние 20 лет продолжительность жизни людей в среднем увеличилась на 6 лет, при этом значительно выросла смертность от неинфекционных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на пресс-конференции в среду помощник гендиректора ВОЗ Самира Асма, комментируя публикацию доклада Всемирной организации здравоохранения об основных причинах смертности за период с 2000 по 2019 годы.

"По всему миру люди стали жить дольше. В 2019 году люди жили на 6 лет дольше, чем в 2000 году – продолжительность жизни выросла с 67 лет до 73 лет за последние два десятилетия. Неинфекционные заболевания стали основными причинами смертности, и они занимают 7 из 10 основных причин смертности. Среди них сердечно-сосудистые заболевания уносят больше всего жизней", - сказала она.

По ее словам, общее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний выросло с 7 млн до 9 млн за последние 20 лет. При этом в десятку неинфекционных заболеваний, от которых умирают люди, вошли болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. От болезни Альцгеймера, которая занимает в списке третье место, умирает больше женщин – 63%.

В то же время, ситуация с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ значительно улучшилась, что связано с активной работой государств по устранению данных недугов. От этих заболеваний больше всего людей умирает в странах с низким уровнем дохода.

Асма отметила, что оценка ВОЗ основных причин смертности проходила в 183 странах мира. Были рассмотрены свыше 160 заболеваний и их влияние на население за последние 20 лет.

Она подчеркнула, что в данный список не вошел COVID-19, несмотря на то, что от вируса в нынешнем году скончалось свыше 1,5 млн человек. Однако в 2021 году ВОЗ планирует выпустить исследование, посвященное прямому и косвенному влиянию COVID-19 на смертность в мире.