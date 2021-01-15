Как фрукты и овощи влияют на иммунитет

В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме.

В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.

Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.

"На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое", - сказал в эфире радио А.Бобровский.

Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый.

"У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", - отметил Андрей Бобровский.