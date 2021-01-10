Как бросить курить?

Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус своего поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром.

Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус своего поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Он подчеркнул, что курение не отличается от любой другой зависимости. При этом проблема заключается именно в образе жизни, который ведет человек и который его провоцирует на вредную привычку. Это, как отметил нарколог, справедливо и для курящих людей.

По его словам, нужно проанализировать, связано ли если желание человека покурить с физиологической потребностью или социальным поведением.

"Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина", — пояснил Зыков. Только тогда этот осознанный процесс поможет человеку отказаться от курения.

Эксперт отметил, что ничего не имеет против никотиновых пластырей, однако он выступает против электронных сигарет. По словам нарколога, из-за них у курильщика сохраняется оральный рефлекс, сопряженный с употреблением табака.