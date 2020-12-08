Как бороться с усталостью после COVID-19?

По его словам, из 700 тысяч зараженных, которые находятся сейчас на домашней изоляции, по меньшей мере 200 тысяч испытывают последствия инфицирования.

Для борьбы с основным синдромом - усталостью, врач советует начать двигаться, еще находясь в домашней изоляции.

"Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4-5 тысячи шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", - заключил эксперт.