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Как бороться с усталостью после COVID-19?

Как бороться с усталостью после COVID-19? Врач: Небольшая двигательная активность должна помочь справиться с последствиями коронавирусной инфекцией
Здоровье
8 декабря 2020 г. 09:34
Как бороться с усталостью после COVID-19?
Небольшая двигательная активность должна помочь справиться с последствиями коронавирусной инфекцией. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).
По его словам, из 700 тысяч зараженных, которые находятся сейчас на домашней изоляции, по меньшей мере 200 тысяч испытывают последствия инфицирования.
Для борьбы с основным синдромом - усталостью, врач советует начать двигаться, еще находясь в домашней изоляции.
"Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4-5 тысячи шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", - заключил эксперт.
С другой стороны, отметил Скотти, задачей местных терапевтов может стать разработка программ, которые позволит отслеживать состояние своих пациентов после выздоровления, что должно как минимум их успокоить.
"С психологической точки зрения утомление может быть связано с эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома", - сказал эксперт.
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Версия на английском языке How to manage fatigue after COVID-19

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