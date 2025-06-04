Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств

Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила регулирования цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, и осуществления контроля над этими ценами".

Как сообщает Report, согласно изменениям, если юридическое лицо, осуществляющее импорт лекарственных средств, реализует оптовую продажу препарата аптечным организациям внутри страны через другое оптовое фармацевтическое предприятие, то до 40% от "Надбавки для оптового фармацевтического предприятия", установленной пунктом 3.4 данных Правил, будет выплачиваться тому оптовому фармацевтическому предприятию, которое непосредственно осуществляет оптовую продажу лекарственного средства аптечной организации.