О нас

Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств

Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств
Здоровье
4 июня 2025 г. 10:15
Кабмин внес изменения в правила государственной регистрации лекарственных средств

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила регулирования цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, и осуществления контроля над этими ценами".

Как сообщает Report, согласно изменениям, если юридическое лицо, осуществляющее импорт лекарственных средств, реализует оптовую продажу препарата аптечным организациям внутри страны через другое оптовое фармацевтическое предприятие, то до 40% от "Надбавки для оптового фармацевтического предприятия", установленной пунктом 3.4 данных Правил, будет выплачиваться тому оптовому фармацевтическому предприятию, которое непосредственно осуществляет оптовую продажу лекарственного средства аптечной организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət qeydiyyatına alınan dərmanların topdansatışı ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik edilib

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi