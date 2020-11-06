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Кабмин Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим

Кабмин Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим Оперативный штаб при Кабмине серьезно рекомендует жителям названных выше городов и районов оставаться дома, соблюдать правила карантинного режима
Здоровье
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6 ноября 2020 г. 15:29
Кабмин Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим
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Принимая во внимание санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории Азербайджана, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о применении новых правил особого карантинного режима на территории различных городов и районов страны.

Как сообщили Report в Оперативном штабе, согласно решению, с 00:00 7 ноября 2020 года по 06:00 23 ноября 2020 года в период особого карантинного режима на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов во всех сферах прекращается деятельность, за исключением приведенных ниже:

- деятельность юридической защиты, судебных органов, органов и адвокатов, предусматривающих военную службу;

- деятельность других госорганов/структур (в пределах численности, предусмотренной Кабмином);

- деятельность учреждений здравоохранения и соцслужбы, дезинфекционные услуги;

- коммунальные услуги (вода, электроснабжение, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);

- услуги по грузоперевозкам и логистике;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги беспрерывно, а также производство, заготовка, снабжение, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

- деятельность сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства;

- деятельность аптек, продуктовых магазинов (за исключением рынков и ярмарок) и АЗС%;

- деятельность СМИ;

- деятельность финансовых организаций (банки, страхование и др.);

- охранные услуги;

До сих пор деятельность общественного транспорта на этих административных территориях приостанавливалась только в выходные дни. С 00:00 7 ноября 2020 года до 06:00 23 ноября будет полностью прекращена деятельность общественного транспорта.

В районах и городах, где будут применяться эти правила:

- Министерство экономики осуществит соответствующие выплаты по заработной плате наемным работникам в этих городах и районах, а частным (микро) предпринимателям будет оказана единовременная финансовая поддержка;

- в 10 городах и районах, где действует особый карантинный режим, Министерству труда и социальной защиты населения поручено выдать единовременную выплату в размере прожиточного минимума (190 манатов) безработным и потерявших доход из-за особого карантинного режима работающим неформально малообеспеченным лицам.

Оперативный штаб при Кабмине серьезно рекомендует жителям названных выше городов и районов оставаться дома, соблюдать правила карантинного режима.

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Версия на английском языке Cabinet of Ministers makes changes to special quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində dəyişikliklər etdi

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