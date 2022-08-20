Кабинет министров внес изменения в правила выдачи больничных листов

Кабинет министров внес изменение в постановление "Об утверждении порядка выдачи больничных листов и назначения компенсаций на лечебно-оздоровительные цели и их выплаты".

Кабинет министров внес изменение в постановление "Об утверждении порядка выдачи больничных листов и назначения компенсаций на лечебно-оздоровительные цели и их выплаты".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно постановлению, при наличии оснований, указанных в пункте 1.5 “Правил предоставления направлений на медико-социальную экспертизу с целью оценки инвалидности”, врачебно-консультативные комиссии будут направлять пациентов на медико-социальную экспертизу в целях оценки инвалидности.

В случае принятия врачебно-консультативными комиссиями решения об отказе в предоставлении направления на проведение медико-социальной экспертизы для оценивания инвалидности или принятия медико-социальной экспертной комиссией решения об отказе в установлении инвалидности, если нетрудоспособность пациента сохранится, больничный лист продлевается в установленном настоящим правилом порядке.