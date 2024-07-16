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К акции по сдаче крови присоединились более 2 тыс. граждан

К акции по сдаче крови присоединились более 2 тыс. граждан В ходе проведенной в день Ашура акции по сдаче крови 1 378 человек в Баку и 935 человек в других городах и районах Азербайджана сдали кровь.
Здоровье
16 июля 2024 г. 17:30
К акции по сдаче крови присоединились более 2 тыс. граждан

В ходе проведенной в день Ашура акции по сдаче крови 1 378 человек в Баку и 935 человек в других городах и районах Азербайджана сдали кровь.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, в общей сложности у доноров было взято 1040 литров крови.

Донорская кровь, собранная в рамках акции, будет использована в лечении больных гемофилией, талассемией и других пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Акции по сдаче крови прошли по 35 различным адресам (высшие учебные заведения, больницы, мечети и святыни) в 27 городах и районах республики.

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Версия на азербайджанском языке Aşura günü 2 mindən çox insan qan verib, 1 040 litr qan tədarük olunub

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