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Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19

Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19 Американская компания Johnson Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 22:14
Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно сведениям издания, в конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась вакцина. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Как сообщает газета, компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.

Один из источников газеты отметил, что из-за перерыва в производстве объемы поставок вакцины могут сократиться на несколько миллионов доз.

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