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Johnson & Johnson начала разработку вакцины от штамма "омикрон"

Johnson & Johnson начала разработку вакцины от штамма "омикрон" Американская компания Johnson Johnson (JJ) приступила к разработке вакцины от омикрон-штамма коронавируса.
Здоровье
29 ноября 2021 г. 21:14
Johnson & Johnson начала разработку вакцины от штамма омикрон

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) приступила к разработке вакцины от омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

"Компания в сотрудничестве с учеными в Южной Африке и по всему миру оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против разных вариантов, включая новый, быстро распространяющийся омикрон-штамм", - указывается в заявлении. "Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее", - подчеркнули в Johnson & Johnson.

Ранее о начале разработки специальных вариантов вакцины для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса сообщили также компании Pfizer и Moderna.

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Версия на азербайджанском языке "Johnson&Johnson" dünyanın ən təhlükəli ştamına qarşı peyvəndin hazırlanmasına başlayır

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