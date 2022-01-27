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Известный американский врач: "Омикрон"-штамм коронавируса BA.2 тяжелее распознать

Известный американский врач: "Омикрон"-штамм коронавируса BA.2 тяжелее распознать Предположительно новую разновидность "омикрон"-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1.
Здоровье
27 января 2022 г. 08:43
Известный американский врач: Омикрон-штамм коронавируса BA.2 тяжелее распознать

Предположительно новую разновидность "омикрон"-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1.

Как передает Report, об этом порталу ABC News рассказал специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн.

"Обычные тесты COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип. "Омикрон" имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод", - объяснил он.

При этом, по словам медика, разновидность BA.2 все еще можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования. Тогда как пациентам достаточно сдать экспресс- или ПЦР-тест, который в любом случае укажет на вирус в организме, независимо от подтипа.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемого варианта, уточнив, что оригинальная линия "омикрона" - BA.1- преобладает в Великобритании и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Азербайджане. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Omikron" ştamına yoluxanlarda PCR testinin cavabı mənfi də ola bilər"

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