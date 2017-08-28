Создана вакцина против наркотиков

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Группа американских ученых разработала вакцину, защищающую мозг человека от действия героина и синтетических опиоидов. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, результаты работы исследователей представлены на конференции Американского химического общества в Вашингтоне.

Опиоиды состоят из небольших молекул, которые почти не распознаются иммунной системой, поэтому человек не может противостоять их воздействию. Чтобы активировать защиту организма, специалисты создали препарат на основе гаптенов — небольших молекул, которые сами по себе не обладают иммуногенностью, но приобретают ее, присоединяясь, например, к белкам.

Ученые проверили действие препарата на мышах и макак-резусах, которые приобретали долговременную устойчивость к героину и фентанилу — синтетическому опиоидному анальгетику с очень сильным наркотическим эффектом.

Ученые надеются, что вакцина позволит уменьшить зависимость пациентов от наркотиков и снизить число смертей от передозировок.