Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку

Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку

В Азербайджане переименован ряд медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении TƏBIB.

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В Азербайджане изменены названия ряда медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении TƏBIB. Как сообщили Report в Центре, изменены названия более 10 медицинских учреждений: - Городская больница № 8 переименована в Нардаранский оздоровительный центр; - Объединенная городская больница № 12 переименована в Сураханский центр здоровья; - ОГБ № 28 переименована в Центр здоровья Бильгя; - Забратский лечебно-диагностический центр переименована в Забратский центр здоровья; - Лечебно-диагностический центр Зиря переименована в Центр здоровья Зиря: - ОГБ № 9 переименована в Городскую поликлинику № 41; - ОГБ № 13 переименована в Городскую поликлинику № 42; - ОГБ № 15 переименована в Городскую поликлинику № 43; - ОГБ № 18 переименована в Городскую поликлинику № 44; - ОГБ № 22 переименована в Городскую поликлинику № 14; - ОГБ № 31 переименована в Городскую поликлинику № 45; - ОГБ № 32 переименована в Городскую поликлинику № 46. Подпишитесь на наш Telegram канал