Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку

В Азербайджане изменены названия ряда медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении TƏBIB.
Как сообщили Report в Центре, изменены названия более 10 медицинских учреждений:
- Городская больница № 8 переименована в Нардаранский оздоровительный центр;
- Объединенная городская больница № 12 переименована в Сураханский центр здоровья;
- ОГБ № 28 переименована в Центр здоровья Бильгя;
- Забратский лечебно-диагностический центр переименована в Забратский центр здоровья;
- Лечебно-диагностический центр Зиря переименована в Центр здоровья Зиря:
- ОГБ № 9 переименована в Городскую поликлинику № 41;
- ОГБ № 13 переименована в Городскую поликлинику № 42;
- ОГБ № 15 переименована в Городскую поликлинику № 43;
- ОГБ № 18 переименована в Городскую поликлинику № 44;
- ОГБ № 22 переименована в Городскую поликлинику № 14;
- ОГБ № 31 переименована в Городскую поликлинику № 45;
- ОГБ № 32 переименована в Городскую поликлинику № 46.