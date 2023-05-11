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Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку

Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку В Азербайджане переименован ряд медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении TƏBIB.
Здоровье
11 мая 2023 г. 11:51
Изменены названия ряда медицинских учреждений в Баку

В Азербайджане изменены названия ряда медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении TƏBIB.

Как сообщили Report в Центре, изменены названия более 10 медицинских учреждений:

- Городская больница № 8 переименована в Нардаранский оздоровительный центр;

- Объединенная городская больница № 12 переименована в Сураханский центр здоровья;

- ОГБ № 28 переименована в Центр здоровья Бильгя;

- Забратский лечебно-диагностический центр переименована в Забратский центр здоровья;

- Лечебно-диагностический центр Зиря переименована в Центр здоровья Зиря:

- ОГБ № 9 переименована в Городскую поликлинику № 41;

- ОГБ № 13 переименована в Городскую поликлинику № 42;

- ОГБ № 15 переименована в Городскую поликлинику № 43;

- ОГБ № 18 переименована в Городскую поликлинику № 44;

- ОГБ № 22 переименована в Городскую поликлинику № 14;

- ОГБ № 31 переименована в Городскую поликлинику № 45;

- ОГБ № 32 переименована в Городскую поликлинику № 46.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra tibb müəssisələrinin adları dəyişdirilib - SİYAHI

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