Изменение климата способствует распространению в Европе нового смертельного вируса

Высокие температуры превращают Европу в идеальную среду обитания для клещей, переносящих ККГЛ - опасный вирус, который может привести к смерти.

Высокие температуры превращают Европу в идеальную среду обитания для клещей, переносящих ККГЛ - опасный вирус, который может привести к смерти.

Как передает Report , об этом сообщает Euronews.

Смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, которое обычно встречается на Балканах, в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, может вскоре распространиться по всей Европе. Учёные дают такой прогноз в связи с тем, что изменение климата заставляет насекомых перемещаться по континенту.

Эксперты бьют тревогу по поводу возможной вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки или ККГЛ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила её в список 9 "приоритетных патогенов", которые могут вызвать пандемию.

В прошлом году в Испании был зарегистрирован случай заболевания этой смертельной болезнью, отмечает телеканал.

На самом деле, первые случаи заражения ККГЛ были зарегистрированы в 2011 году. В 2016-ом в Испании после укуса клеща скончался мужчина с этим диагнозом.

Впервые лихорадка была обнаружена в Крыму в 1944 году, отсюда её название. Её вызывает клещевой вирус из рода Nairovirus, относящийся к семейству Bunyaviridae. Симптомы: высокая температура, головные боли, боли в спине и суставах, боли в животе, рвота. Уровень смертности составляет от 10 до 40%. По данным ВОЗ, в тяжёлых случаях симптоматика также включает желтуху, перепады настроения и нарушения сенсорного восприятия.

Хорошая новость заключается в том, что лечение, доказавшее свою эффективность, есть - это противовирусный препарат рибавирин. Ведётся даже разработка инактивированной вакцины, которую в небольших масштабах применяют в Восточной Европе. Плохая новость: несмотря на это, по данным ВОЗ, "безопасной и эффективной вакцины против ККГЛ, широко доступной для использования человеком, не существует".

Главное принять меры, благодаря которым можно снизить риск заражения и избежать укусов клещей.