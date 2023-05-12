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Избраны председатель, зампредседателя и секретарь общественного совета при АПБА

Избраны председатель, зампредседателя и секретарь общественного совета при АПБА 11 мая состоялось заседание общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в новом составе.
Здоровье
12 мая 2023 г. 13:40
Избраны председатель, зампредседателя и секретарь общественного совета при АПБА

11 мая состоялось заседание общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос избрания председателя, зампредседателя и секретаря совета.

Путем открытого голосования председатель Ассоциации животноводства Азербайджана Назим Сафаров был избран председателем совета, заместитель главного редактора информационного агентства Report Пярвин Аббасов – заместителем председателя, а глава общественного объединения "Поддержка инновационного образования женщин и детей" Айтадж Зульфугарлы – секретарем.

Затем была обсуждена будущая деятельность совета и другие текущие вопросы.

Отметим, что Общественный совет - это объединение, учрежденное в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии" и действующее на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании, реализации государственной политики и принятии решений.

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