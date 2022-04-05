О нас
Аудио новости

Из-за сильного ветра в Баку пострадали девять человек

Из-за сильного ветра в Баку пострадали девять человек Накануне в Баку в результате сильного ветра девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Здоровье
5 апреля 2022 г. 10:24
Из-за сильного ветра в Баку пострадали девять человек

Накануне в Баку в результате сильного ветра девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что пострадавшие бригадами скорой медицинской помощи были доставлены в больницы: «В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, им была оказана необходимая амбулаторная медпомощь. Все пострадавшие уже выписаны домой. Среди них были восемь женщин и один 16-летний мальчик».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Güclü külək nəticəsində Bakıda 9 nəfər xəsarət alıb

Другие новости из категории

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 494 млн
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 494 млн
5 апреля 2022 г. 10:52
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
4 апреля 2022 г. 19:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека
4 апреля 2022 г. 17:11
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 человек
4 апреля 2022 г. 17:08
Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
4 апреля 2022 г. 14:45
В Баку шесть женщин пострадали из-за сильного ветра
В Баку шесть женщин пострадали из-за сильного ветра
4 апреля 2022 г. 14:27
Ханде Харманджи: Диагностика туберкулеза больше не представляет проблем
Ханде Харманджи: Диагностика туберкулеза больше не представляет проблем
4 апреля 2022 г. 12:06
Япония подарила Азербайджану медицинский аппарат для борьбы с туберкулезом
Япония подарила Азербайджану медицинский аппарат для борьбы с туберкулезом
4 апреля 2022 г. 10:58
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 9 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 9 тыс. человек
3 апреля 2022 г. 16:31
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 42 человека
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 42 человека
3 апреля 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi