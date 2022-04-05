Из-за сильного ветра в Баку пострадали девять человек

Накануне в Баку в результате сильного ветра девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Накануне в Баку в результате сильного ветра девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что пострадавшие бригадами скорой медицинской помощи были доставлены в больницы: «В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, им была оказана необходимая амбулаторная медпомощь. Все пострадавшие уже выписаны домой. Среди них были восемь женщин и один 16-летний мальчик».