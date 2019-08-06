В связи с праздником Гурбан три госструктуры будут работать в усиленном режиме

Агентство продовольственной безопасности, министерства сельского хозяйства и внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление в связи с праздником Гурбан.

Report представляет текст заявления: "Расширен масштаб мероприятий, проводимых Агентством продбезопасности, министерствами сельского хозяйства и внутренних дел Азербайджана с целью обеспечения населения безопасным мясом и мясопродуктами в праздничные дни.

В связи с этим сообщается, что забой и продажа животных должна осуществляться в местах, выделенных соответствующими госорганами, недопустимы забой и продажа животных на улицах, обочинах, в кварталах, парках и других общественных местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, а также перевозка крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарной справки.

В связи с праздником Гурбан все три структуры перейдут на усиленный режим. В праздничные дни для обеспечения забоя животных в соответствующем порядке, в республике в пользование граждан сдадут 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя".

Граждан просят при возникновении подозрений в связи со здоровьем животных, а также при наблюдении забоя и продажи животных в антисанитарных условиях на улицах и обочинах, информировать посредством call-центров "102" Министерства внутренних дел, "1003" Агентства продбезопасности, "1652" Министерства сельского хозяйства.