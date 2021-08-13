Из Сан-Марино в Азербайджан ввезли непригодную продукцию

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает контрольные мероприятия по выявлению ввезенных в страну непригодных пищевых продуктов.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает контрольные мероприятия по выявлению ввезенных в страну непригодных пищевых продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на AQTA, в рамках контрольных мероприятий инспекторы осмотрели 5 173 коробки биологически активных добавок Nebufer и Tablet N30, импортируемых ООО NEBULA MEDICINE из Сан-Марино.

В результате лабораторных исследований образцов установлено, что массовая доля тяжелых металлов (ртути) в партии импортируемой продукции не соответствует требованиям действующих технических нормативных актов, поэтому она непригодна для потребления.

На продажу данной партии продукции был наложен запрет. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.