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Из Сан-Марино в Азербайджан ввезли непригодную продукцию

Из Сан-Марино в Азербайджан ввезли непригодную продукцию Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает контрольные мероприятия по выявлению ввезенных в страну непригодных пищевых продуктов.
Здоровье
13 августа 2021 г. 10:21
Из Сан-Марино в Азербайджан ввезли непригодную продукцию

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает контрольные мероприятия по выявлению ввезенных в страну непригодных пищевых продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на AQTA, в рамках контрольных мероприятий инспекторы осмотрели 5 173 коробки биологически активных добавок Nebufer и Tablet N30, импортируемых ООО NEBULA MEDICINE из Сан-Марино.

В результате лабораторных исследований образцов установлено, что массовая доля тяжелых металлов (ртути) в партии импортируемой продукции не соответствует требованиям действующих технических нормативных актов, поэтому она непригодна для потребления.

На продажу данной партии продукции был наложен запрет. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

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Версия на азербайджанском языке San-Marinodan Azərbaycana gətirilən 5 173 qutu qida əlavəsi yararsız çıxıb

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