О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса

Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса Самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева
Здоровье
1 апреля 2021 г. 13:27
Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
0 : 00
0 : 00

Сегодня из Китая в Азербайджан поступила очередная партия вакцины против коронавируса.

Как сообщает Report, самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Самолет с вакцинами на борту встретили официальные лица Азербайджана и посол Китая в Баку Го Минь.

Отметим, что 5 апреля из Кореи в Азербайджан поступит 84 000 доз вакцины "Vaxzevria" (прежнее название AstraZeneca). Всего до конца мая в Азербайджан планируется импортировать 432 000 доз вакцины "Vaxzevria". Это вакцина производства совместной англо-шведской компании. Также в течение 8 недель в Азербайджан будет поставлено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac". Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства. Согласно данным оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в стране уже вакцинировано 547 541 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоChina delivers next batch of COVID vaccine to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÇindən Azərbaycana 500 min doza vaksin gətirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi