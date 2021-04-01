Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса

Самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева

Сегодня из Китая в Азербайджан поступила очередная партия вакцины против коронавируса.

Как сообщает Report, самолет, перевозивший 500 тысяч доз вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", совершил посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Самолет с вакцинами на борту встретили официальные лица Азербайджана и посол Китая в Баку Го Минь.

Отметим, что 5 апреля из Кореи в Азербайджан поступит 84 000 доз вакцины "Vaxzevria" (прежнее название AstraZeneca). Всего до конца мая в Азербайджан планируется импортировать 432 000 доз вакцины "Vaxzevria". Это вакцина производства совместной англо-шведской компании. Также в течение 8 недель в Азербайджан будет поставлено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac". Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства. Согласно данным оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в стране уже вакцинировано 547 541 человек.