Из больницы выписан еще один пострадавший в результате взрыва на заводе в городе Ширван

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Из больницы выписан еще один пострадавший в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

Отмечается, что состояние здоровья лиц, пострадавших в результате произошедшего 26 июля на ширванском заводе "Араз" взрыва, контролируется министерством оборонной промышленности: "В последних сообщениях мы отмечали, что продолжается лечение 3 пострадавших. Один из них уже выписан, лечение остальных двух продолжается".