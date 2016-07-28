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    Из больницы выписан еще один пострадавший в результате взрыва на заводе в городе Ширван

    Лечение остальных двух продолжается

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Из больницы выписан еще один пострадавший в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван. 

    Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана. 

    Отмечается, что состояние здоровья лиц, пострадавших в результате произошедшего 26 июля на ширванском заводе "Араз" взрыва, контролируется министерством оборонной промышленности: "В последних сообщениях мы отмечали, что продолжается лечение 3 пострадавших. Один из них уже выписан, лечение остальных двух продолжается". 

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