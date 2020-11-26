Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху

Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху

Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху.

Как передает Report, об этом рассказал РИА "Новости" директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia).

"Качественное оливковое масло богато антиоксидантами – полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма. Я не врач, но я уверен, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет. Но не все виды оливкового масла имеют достаточное количество полифенолов, которые имеют решающее значения для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах", - заявил Ди Нойя.

По его словам, для пробы достаточно взять 10 миллилитров масла, которые необходимо налить в небольшой стакан, похожий на кофейную чашку.

При этом, подчеркнул Ди Нойя, ошибкой станет выбирать масло по цвету: "Хороший продукт может быть и зеленым, и желтым". Важнее, чтобы бутылка была сделана из темного стекла – "масло боится света", отметил он.

"Главные враги масла – тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", - сказал Ди Нойя.

По его словам, разные виды масла нужно подбирать под определенную еду. "Горьковатое масло, например, сочетается с мясом - его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата подойдут более легкие сорта. Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", - сказал глава ассоциации Unaprol.