Исследования подтвердили влияние пандемии на психическое здоровье людей

Японские ученые сравнили показатели психического здоровья людей до и во время пандемии COVID-19 и отметили ухудшение по большинству психических симптомов.

Японские ученые сравнили показатели психического здоровья людей до и во время пандемии COVID-19 и отметили ухудшение по большинству психических симптомов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry, согласно которым выяснилось, что тяжелее всего люди переживают социальную изоляцию.

В декабре 2019-го, прямо накануне пандемии, японские психологи провели онлайн-исследование, в котором приняли участие 2 274 граждан страны. В августе 2020-го, декабре 2020-го и апреле 2021-го ученые повторили опросы. Результаты показали, что психологические проблемы связаны с ограничениями в связи с пандемией - люди вынуждены ограничивать себя в живом общении с семьей, друзьями и сослуживцами, многие испытывают стресс от того, что не могут просто прийти к себе на работу. Негативное влияние на психику оказывают и другие изменения в окружающей жизни, такие как закрытие школ, удаленная работа и учеба или потеря работы. Некоторые люди впадают в депрессию из-за беспокойства по поводу последствий инфекции, переживают из-за возможности заразиться. Чтобы избавиться от одиночества и занять свое время, многие становятся более зависимыми от интернета, но, по мнению авторов, это только усугубляет проблему изоляции. Общее психиатрическое бремя и депрессия усугубляются снижением доходов во время пандемии, а социальная изоляция — изменением характера работы и стиля общения.