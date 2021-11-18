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Исследования: Ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%

Исследования: Ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53% Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Здоровье
18 ноября 2021 г. 11:46
Исследования: Ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%

Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как передает Report, об этом пишет газета The Guardian.

Ученые из ряда стран, в том числе Великобритании, утверждают, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса. Также эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.

Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции - на 25%. Мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%.

"Несколько защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом", - указали исследователи.

По этой причине важно сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.

При этом, ученые из Университета Монаша в австралийском штате Виктория и Эдинбургского университета подчеркнули, что такие меры, как локдаун и закрытие границ, школ и офисов, нужно исследовать отдельно, чтобы оценить потенциальное негативное воздействие подобных ограничений на население.

Во многих странах мира в настоящее время действуют правила обязательного ношения масок, главным образом, в общественных местах в помещениях.

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