Ученые: Предок вызвавшего пандемию коронавируса появился в Китае 40–70 лет назад

Вирус SARS-CoV-2 на генеалогическом дереве отошел от родственных ему коронавирусов летучих мышей вроде RaTG13 не в прошлом году и даже не в этом тысячелетии, а примерно 40–70 лет назад.

Вирус SARS-CoV-2 на генеалогическом дереве отошел от родственных ему коронавирусов летучих мышей вроде RaTG13 не в прошлом году и даже не в этом тысячелетии, а примерно 40–70 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на Liga.net, об этом заявили ученые из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета и Центра вирусных исследований университета Глазго, которые провели тщательный генетический анализ эволюции SARS-CoV-2 и близких ему вирусов.

Авторы пишут в Nature Microbiology, что коронавирусы подковоносых летучих мышей, скорее всего, приобрели способность инфицировать вид Homo sapiens в процессе собственной эволюции, а не через "скрещивание" (обмен генами) с вирусами панголина или других животных. Они смогли выделить стабильные участки генома SARS-CoV-2 и по ним реконструировали его эволюцию.

Предположив, что у SARS-CoV-2 и RaTG13 был общий предок, исследователи пришли к выводу, что первый "отпочковался" на эволюционном древе в промежутке 1948—1982 годов.

Как пишут авторы, сарбековирусы подвергаются частой рекомбинации и демонстрируют пространственно-структурированное генетическое разнообразие в региональном масштабе в Китае, но SARS-CoV-2 – вряд ли продукт рекомбинации. Его белок-шип для заражения человека, по-видимому, является общим для вирусов летучих мышей наследственным признаком, и не был приобретен недавно.

"Из нашего анализа ясно, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, циркулируют среди подковоносых многие десятилетия. Невероятное разнообразие, происходящее от общего предка SARS-CoV-2/RaTG13, образует кладу сарбековирусов летучих мышей с универсальными свойствами (способных заражать целый ряд клеток млекопитающих), которые облегчили его переход на людей", - пишут ученые, предостерегая - это может происходить снова и снова.

Авторы подчеркнули: человечество "проспало" с ответом на вспышку SARS-CoV-2, но это не последняя пандемия коронавирусов, так как их множество, и среди них идет динамический процесс рекомбинации - это усложняет быстрые выявления тех, что с пандемическим потенциалом. Они призывают создать глобальную систему эпиднадзора в режиме реального времени, которая сможет объявлять тревогу еще до трехзначного числа случаев.

Ученые призвали продолжить их работу, чтобы выяснить, есть ли такие патогенные линии коронавирусов, сколько их и как от них уберечься.