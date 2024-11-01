Исследование: Отказ от курения после выявления рака до 26% снижает риск смерти

Американские медики выяснили, что отказ от курения сигарет и других табачных изделий после обнаружения злокачественных опухолей у пациентов ведет к тому, что у них на 16 - 26% снижается риск гибели в результате развития рака. Это в среднем продлевает жизн

Американские медики выяснили, что отказ от курения сигарет и других табачных изделий после обнаружения злокачественных опухолей у пациентов ведет к тому, что у них на 16 - 26% снижается риск гибели в результате развития рака. Это в среднем продлевает жизнь подобным больным на два года

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Техасского университета.

"Результаты наших наблюдений являются призывом к действию для экспертов, регулирующих органов и институтов, который заставит их включить отказ от курения в качестве одного из первоочередных компонентов терапий, нацеленных на борьбу с опухолями. Чем раньше больные будут отказываться от табака, тем сильнее будет позитивный эффект для их здоровья", - заявил профессор Техасского университета в Хьюстоне (США) Пол Чинчирипини.

Ученые пришли к такому выводу в рамках долгосрочных наблюдений за здоровьем 4,5 тыс. курящих пациентов Онкологического центра имени Андерсона в Хьюстоне, которые проходили лечение от различных форм злокачественных опухолей в промежутке между январем 2006 года и мартом 2022 года. После выявления у них рака все эти пациенты получили возможность пройти специальный курс терапии, помогающей бросить курить.

Около 40% пациентов удалось избавиться от никотиновой зависимости через несколько месяцев или лет после постановки у них диагноза, чем воспользовались медики для оценки того, как прекращение курения повлияло на здоровье больных в последующие годы их жизни после начала лечения рака. Для этого исследователи разбили добровольцев на несколько групп в зависимости от времени отказа от табака и сопоставили то, как часто они умирали впоследствии в результате развития осложнений, связанных с раком, а также по всем возможным причинам.

Оказалось, что прекращение курения на 16 - 26% снижало вероятность гибели больных от осложнений, причем этот эффект был наиболее выражен при быстром отказе от табака. Так, пациенты, которым удалось бросить курить в первые три месяца после постановки диагноза, умирали на 26% реже, чем курящие онкобольные. Схожим образом, отказ от сигарет через полгода после выявления рака снижал этот риск на 22%, а через девять месяцев - на 16%. Это в среднем продлило им жизнь на два года за все время наблюдений.

По словам исследователей, этот положительный эффект сохранялся как в среднесрочных (6 месяцев), так и в долгосрочных (5 лет) масштабах, что подчеркивает однозначно положительный эффект от отказа курения для здоровья онкобольных. Как надеются ученые, результаты этих наблюдений убедят и власти, и индивидуальных лечащих врачей активнее стимулировать пациентов отказываться от употребления сигарет и других табачных продуктов после выявления у них рака.