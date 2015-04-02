 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Изобретен метод, устанавливающий у детей сидром Дауна еще в утробе матери

    Ученые взяли анализы крови у 16 тыс. женщин, находящихся на 10-14 неделе беременности

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Тест ДНК является лучшим способом для выявления у детей синдрома Дауна. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому заключению пришли американские ученые.

    С помощью теста ДНК устанавливается, является ли младенец в утробе матери носителем синдрома Дауна. Ученые взяли анализы крови у 16 тыс. женщин, находящихся на 10-14 неделе беременности. При стандартных тестах заболевание было обнаружено у меньшего количества плодов, нежели при тесте ДНК.

    Положительные результаты подтвердились и при генетическом анализе новорожденных.

    Результаты исследований были опубликованы в американском издании "New England Journal of Medicine".

    Отметим, что при стандартных тестах можно измерить толщину шеи плода и провести некоторые биохимические тесты.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi