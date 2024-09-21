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Исследование: Две-три чашки кофе в день защищают от диабета и болезней сердца

Исследование: Две-три чашки кофе в день защищают от диабета и болезней сердца Ученые из Университета Сучжоу в Китае установили, что употребление двух-трех чашек кофе в день снижает риск кардиометаболических заболеваний, включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца и инсульт.
Здоровье
21 сентября 2024 г. 05:07
Исследование: Две-три чашки кофе в день защищают от диабета и болезней сердца

Ученые из Университета Сучжоу в Китае установили, что употребление двух-трех чашек кофе в день снижает риск кардиометаболических заболеваний, включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца и инсульт.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые проанализировали пищевые привычки и особенности состояния здоровья 172,3 тысячи участников, данные о которых были предоставлены Британским Биобанком (крупным хранилищем биологических образцов).

Они обнаружили, что небольшие дозы кофеина способны значительно снизить риск кардиометаболической мультиморбидности (КМ). Этим словосочетанием обозначают одновременное наличие двух или более хронических заболеваний, связанных с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой.

В группу кардиометаболических заболеваний входят сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. По словам ученых, в двух-трех стандартных чашках кофе содержится количество кофеина, необходимое для профилактики таких патологий. У участников, которые ежедневно потребляли кофе в указанных дозировках, вероятность развития кардиометаболической мультиморбидности была на 48,1% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе.

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