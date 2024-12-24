Исследование: Домашние собаки являются распространителями суперсальмонеллы

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллу.

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллу.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Zoonoses and Public Health (ZPH).

По словам специалистов, инфекция сальмонеллы у собак может быть клинической (проявляться признаками или симптомами) или бессимптомной.

Для изучения устойчивых к противомикробным препаратам сальмонелл у собак исследователи использовали существующую инфраструктуру биологического надзора. Они идентифицировали все штаммы сальмонелл, выделенные от домашних собак в период с 2017 по 2023 год.

Команда обнаружила 77 случаев передачи сальмонеллеза от питомцев человеку.

Хотя наборы данных не содержали информации о тяжести инфекции или лечении, исследователи выяснили, что все идентифицированные штаммы обладали генами устойчивости к распространенным противомикробным препаратам.

Исследователи напомнили о необходимости соблюдать базовые правила гигиены при общении с питомцами, поскольку даже самый здоровый щенок может переносить возбудители сальмонеллеза.