О нас

Исследование: Домашние собаки являются распространителями суперсальмонеллы

Исследование: Домашние собаки являются распространителями суперсальмонеллы Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллу.
Здоровье
24 декабря 2024 г. 07:07
Исследование: Домашние собаки являются распространителями суперсальмонеллы

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллу.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Zoonoses and Public Health (ZPH).

По словам специалистов, инфекция сальмонеллы у собак может быть клинической (проявляться признаками или симптомами) или бессимптомной.

Для изучения устойчивых к противомикробным препаратам сальмонелл у собак исследователи использовали существующую инфраструктуру биологического надзора. Они идентифицировали все штаммы сальмонелл, выделенные от домашних собак в период с 2017 по 2023 год.

Команда обнаружила 77 случаев передачи сальмонеллеза от питомцев человеку.

Хотя наборы данных не содержали информации о тяжести инфекции или лечении, исследователи выяснили, что все идентифицированные штаммы обладали генами устойчивости к распространенным противомикробным препаратам.

Исследователи напомнили о необходимости соблюдать базовые правила гигиены при общении с питомцами, поскольку даже самый здоровый щенок может переносить возбудители сальмонеллеза.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"
22 декабря 2024 г. 08:07
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi