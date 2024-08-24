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Исследование: Чай и кофе снижают риск диабета

Исследование: Чай и кофе снижают риск диабета Горькие полифенолы из чая, кофе и овощей взаимодействуют с особыми рецепторами, снижая риск диабета и ожирения.
Здоровье
24 августа 2024 г. 04:08
Исследование: Чай и кофе снижают риск диабета

Горькие полифенолы из чая, кофе и овощей взаимодействуют с особыми рецепторами, снижая риск диабета и ожирения.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.

Биологически активные соединения полифенолы содержатся в растительной пище, включая фрукты, овощи, семена, кофе и чай. Они отличаются сильным горьким вкусом и долго (в течение дня) выводятся из организма из-за плохого усвоения. Некоторые исследования показали, что они повышают чувствительность клеток к сахару, снижая риск диабета.

В новом обзоре имеющихся исследований ученые показали, что ключевую роль в противодиабетическом эффекте полифенолов играет их взаимодействие с T2R-рецепторами. Это приводит к увеличению выработки гормонов ЖКТ, снижающих риск ожирения и диабета.

"Известно, что гормоны ЖКТ регулируют пищевое поведение и поддерживают чувствительность к глюкозе через эндокринную и нервную системы. Возможно, что горечь полифенолов помогает снизить риск диабета и его осложнений посредством активации T2R", — объяснили ученые.

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