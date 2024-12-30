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Исследование: Блуждающий нерв может контролировать вес тела

Исследование: Блуждающий нерв может контролировать вес тела Китайские ученые установили, что блуждающий нерв, важнейший компонент автономной нервной системы, регулирует не только пищеварение, но и всасывание жира в кишечнике, что может влиять на контроль веса.
Здоровье
30 декабря 2024 г. 03:47
Исследование: Блуждающий нерв может контролировать вес тела

Китайские ученые установили, что блуждающий нерв, важнейший компонент автономной нервной системы, регулирует не только пищеварение, но и всасывание жира в кишечнике, что может влиять на контроль веса.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Блуждающий нерв, который связывает органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей, играет ключевую роль в поддержании энергетического гомеостаза (постоянства), контролируя анаболические процессы в организме, такие как накопление энергии.

В рамках нового исследования ученые продемонстрировали, что химическая инактивация дорсального двигательного ядра блуждающего нерва у мышей снижает всасывание жира в кишечнике и приводит к потере веса. Напротив, активация этого ядра способствует увеличению всасывания жира и росту массы тела.

Особое внимание исследователи уделили нейронам, которые проецируются в тощую кишку - часть тонкого кишечника, где происходит всасывание питательных веществ. Дезактивация этих нейронов укорачивает микроворсинки в кишечнике, уменьшая площадь поверхности, через которую осуществляется всасывание жира, что также приводит к снижению веса.

В дополнение к этим открытиям ученые выяснили, что вещество пуэрарин, традиционно используемое для лечения сосудистых заболеваний головного мозга, усиливает выведение жира с калом и способствует потере веса. Это вещество действует, ингибируя те же нейроны в дорсальном ядре блуждающего нерва, что открывает перспективы для разработки новых методов контроля веса у людей.

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