Исследование: Антигены из обычных вакцин могут нацелить иммунитет на раковые опухоли

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте описали способ борьбы с раком с помощью обычных прививок, которые многие люди получают еще в детстве в ходе плановой вакцинации.

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте описали способ борьбы с раком с помощью обычных прививок, которые многие люди получают еще в детстве в ходе плановой вакцинации.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Immunology (FI).

Специалисты предложили использовать белковый антиген из стандартной вакцины и поместить его в злокачественную опухоль, превратив ее таким образом в мишень для иммунной системы. В качестве средства доставки антигена внутрь новообразования эксперты намерены использовать безопасную форму сальмонеллы.

Чтобы проверить свою теорию, команда генетически модифицировали бактерию сальмонеллы, чтобы доставлять овальбумин (белок куриного яйца) в опухолевые клетки поджелудочной железы мышей, которые были привиты овальбуминовой вакциной. Оказалось, белок распространяется по цитоплазме клеток как здоровых тканей, так и опухолей.

Затем овальбумин вызвал антигенспецифическую реакцию иммунных клеток в цитоплазме, которые атаковали раковые образования. Терапия уничтожила 43% опухолей поджелудочной железы, увеличила выживаемость и предотвратила повторную имплантацию опухоли, при этом три из семи мышей полностью выздоровели.

Важный момент заключается в том, что ученые не смогли вырастить новые опухоли у уже привитых грызунов, поскольку их иммунная система начала отторгать раковые клетки.

Специалисты надеются, что созданный ими метод позволит бороться с трудноизлечимыми форма рака печени, а также молочной и поджелудочной желез.