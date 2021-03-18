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Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма

Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма Сегодня в Центре генетической диагностики был проведен геномный анализ "Sars Cov-2" и был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм)
Здоровье
18 марта 2021 г. 12:59
Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма
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Вакцина CoronoVac производства китайской компании SinoVac, используемая от коронавирусной инфекции в Азербайджане, также эффективна против новых штаммов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный центр гематологии и трансфузиологии

Напомним, что сегодня в Центре генетической диагностики был проведен геномный анализ "Sars Cov-2" и был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).

Отметим, что в стране с 18 января начался процесс вакцинации. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства. На сегодняшний день в стране 468,826 человек приняли участие в процессе вакцинации.

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Версия на английском языке Vaccine used in Azerbaijan is effective against British strain - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istifadə edilən vaksin Britaniya ştammına qarşı da effektivdir - RƏSMİ

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