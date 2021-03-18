Используемая в Азербайджане вакцина эффективна и против британского штамма

Вакцина CoronoVac производства китайской компании SinoVac, используемая от коронавирусной инфекции в Азербайджане, также эффективна против новых штаммов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный центр гематологии и трансфузиологии
Напомним, что сегодня в Центре генетической диагностики был проведен геномный анализ "Sars Cov-2" и был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).
Отметим, что в стране с 18 января начался процесс вакцинации. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства. На сегодняшний день в стране 468,826 человек приняли участие в процессе вакцинации.