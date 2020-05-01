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В Азербайджане использование медмасок будет обязательным - ОФИЦИАЛЬНО

Использование медицинских масок в Азербайджане будет обязательным

Сделано обращение в правительство в связи с обязательным использованием медицинских масок. 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в ряде предприятий и закрытых помещениях использование медицинских масок будет обязательным: "Контроль за соблюдением правил, связанных с необходимостью использования медицинских масок, находится в компетенции соответствующих органов. Если эти правила обязательны, естественно, за ними должны стоять штрафы". 

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